Haval рассказал, какие модели и почем появятся в России в 2024 году

Четыре внедорожника от китайского производителя.

Китайский автопроизводитель Haval рассказал на конференции дилеров, какие модели планирует выпустить на российский рынок в 2024 году. Среди них — четыре внедорожника.

В мае ожидается Haval H3, известный в Китае как Cool Dog. Он поменьше Dargo, но больше «Джолиона»: 4520×1875×1745, колёсная база — 2710 мм. Возможны два варианта двигателя, мощностью 150 и 184 л. с.

Какие новинки ещ ожидаются в новом году и сколько они будут стоить, знает проект «Жизнь и кошелек».