Херсонская область собралась войти в состав России

Херсонская область намерена обратиться к Путину о принятии региона в состав РФ.

Как сообщило ТАСС, руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии региона в состав РФ, заявил в среду в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал он.