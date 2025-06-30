Двое участников ультрамарафона погибли в Мурманской области

Резкая смена погоды в горах привела к трагедии во время соревнований.

Двое участников ультрамарафона в Мурманской области погибли во время ухудшения погоды в горах. Как рассказала Лента.ру, причиной стали резко ухудшившиеся погодные условия. О трагедии сообщили 6 июля.

Ультрамарафон в Хибинах стартовал в субботу, 5 июля. При этом существовала опасность ухудшения погодных условий. Организаторы планировали отменить соревнования, но в последний момент передумали, лишь сократив набор высоты с 3.5 до 1.4 километров.

По словам участников, перед стартом у всех проверили экипировку и уточнили опыт участия в подобных соревнованиях. По ходу прохождения дистанции погода ухудшилась - пошел дождь, перешедший в ливень. На горном перевале на уже промокших спортсменов обрушился ледяной ветер со снегом.

Погибли двое - 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. Ещё двоих спортменов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, гибель спортсменов наступила из-за переохлаждения. Мероприятие было организовано частной компанией. Спасательная операция в Хибинах была завершена 6 июля, всем участникам оказали необходимую помощь.

По статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни м здоровья потребителей, было возбуждено уголовное дело.

В тот же день в Ловозерском районе с гор была эвакуирована ещё одна группа туристов в составе семерых человек. Незарегистрированная группа попала в буран на перевале, их палатки начало сносить. Все были благополучно доставлены к личному транспорту, рассказали в ТАСС.