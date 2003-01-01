«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

На 79-м году ушел из жизни заслуженный врач Суоярвского района Валерий Яковлевич Шестаков.

О смерти известного в Карелии медика сообщили его родные и близкие.

Прощание с Валерием Яковлевичем состоится 3 января 2026 года. Оно пройдет в траурном зале Суоярвской центральной районной больницы на улице Ленина, дом 45, с 10:00 до 12:00. В 12:00 подвоз к дому, похоронят Валерия Шестакова на кладбище в Новоселах. Поминальный обед — в 14:00.

Коллеги и пациенты оставили в соцсети теплые слова в память о враче.

— Хирург от Бога! Уходит старая гвардия профессионалов. Светлая память Валерию Яковлевичу. Очень жаль, что так быстро проходит жизнь. Много лет он проработал в Суоярвской ЦРБ. Хороший был человек, настоящий хирург и травматолог. Неоднократно работала с ним в паре на операциях. Царствие небесное Валерию Яковлевичу. Мои соболезнования родным.— Очень благодарна Валерию Яковлевичу, он поцелованный Богом хирург и человек. — Царствие Небесное прекрасному Хирургу. Жил Хирургией, работая по призванию.Профессионал своего дела. Наши соболезнования близким и родным… Спасибо, Доктор, что лечил и спасал моих родных.