Хирурги удалили мужчине половину тела и так спасли его от рака

Это вторая такая операция в стране.

Хирурги национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина выполнили редчайшую операцию – гемикорпорэктомию (удаление половины тела) 43-летнему пациенту из Вязьмы Сергею Филимоненкову. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Сергей Филлимоненков почти четверть века был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, полученной в результате аварии. Затем он перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины.

– Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды. В мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны, – рассказал заведующий отделом онкоортопедии центра Ренат Валиев.

Операция длилась 12 часов под руководством директора центра Ивана Стилиди.

Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей и его супруга Маргарита вернулись домой в Вязьму.