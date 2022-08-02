Хищные звери бродят в одном из районов Петрозаводска (ФОТО)

Горожанка увидела следы хищников прямо в одном из жилых районов.

Жительница микрорайона Рыбка в Петрозаводске прислала в редакцию «Столицы на Онего» фото следов хищных зверей — четкие отпечатки остались в высохшей луже возле частного сектора в Пятом поселке.

«Гуляли с собакой, увидели вот такие следы. Больше не пойду туда…» — прокомментировала фотографию ее автор.

По словам женщины, мнения относительно принадлежности следов разделились: кто-то утверждает, что здесь прошел медведь, другие склоняются к тому, что отпечатки следов принадлежат рыси.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что целое семейство медведей бродит рядом с Петрозаводском.