Хищный зверь пришел к петрозаводчанам в гости и оказался в коробке

В центре карельской столицы в четверг горожане заметили енотовидную собаку.

В четверг, 28 сентября, в Минприроды Карелии позвонили озадаченные петрозаводчане — в центре города они заметили енотовидную собаку.



Специалист министерства Леонид Савастьянов поймал заблудившегося зверя и выпустил его в лесу.



«Теперь этот небольшой хищник вернулся в лесные просторы. Желаем ему крепкого здоровья и точной навигации», — отметили в Минприроды.



Напомним, ранее мы сообщали о пьяных птицах на улицах Костомукши.