Хищный зверь пришел к петрозаводчанам в гости и оказался в коробке

В центре карельской столицы в четверг горожане заметили енотовидную собаку.
В четверг, 28 сентября, в Минприроды Карелии позвонили озадаченные петрозаводчане — в центре города они заметили енотовидную собаку.
Специалист министерства Леонид Савастьянов поймал заблудившегося зверя и выпустил его в лесу.
«Теперь этот небольшой хищник вернулся в лесные просторы. Желаем ему крепкого здоровья и точной навигации», — отметили в Минприроды.
Напомним, ранее мы сообщали о пьяных птицах на улицах Костомукши.
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