Хиты российской рок-группы прозвучат в клубе на набережной Петрозаводска

«Герои и Злодеи», трибьют группа «Король и Шут», выступит в пятницу, 27 октября, в клубе ОМА.

Жаркий концерт пройдет сегодня, 27 октября, в клубе ОМА на Онежской набережной.

Проект «Герои и Злодеи», состоящий из музыкантов петрозаводских команд, представит на суд зрителям старые добрые хиты легендарной российской панк-рок группы «Король и Шут».

В сетлисте команды — узнаваемые композиции, ставшие особенно популярными в нынешнем году, после выхода сериала по мотивам творчества группы.

Концерт состоится в клубе ОМА по адресу: улица Федосовой, 30. Начало в 19.00. Более подробную информацию можно узнать в паблике клуба. (16+)