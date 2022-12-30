ХК «СКА-Карелия» проиграл с разгромным счетом московскому «Спартаку»

Хоккеисты из Карелии крупно уступили красно-белым на московском льду.

В пятницу, 6 января, в последнем матче выездной серии кондопожские хоккеисты проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:6.



Шайбу престижа забросил Дмитрий Прозоров с передачи Владимира Ковальчука и Дениса Коняшкина, говорится в сообщении паблика карельского клуба.



Напомним, далее болельщиков кондопожской команды ждут домашние матчи. 14 и 15 января армейцы сыграют с МХК «Тайфун» (Приморский край).



Ранее мы сообщали о том, что хоккейный клуб из Кондопоги «СКА-Карелия» начал новогодний сезон с крупной победы над командой из «Золотого дивизиона» Молодежной хоккейной лиги страны.



Карельские армейцы обыграли «Русских Витязей» из Балашихи с крупным счетом 5:1