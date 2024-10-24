Хлебозавод на юге Карелии выставили на продажу

Объявление опубликовали на популярном сайте.

Объявление о продаже Питкярантского хлебозавода на Рудакова, 5 «А» появилось на сайте «Авито». Согласно информации, земельный участок составляет один гектар. Площадь здания — 2144 кв метров. Продают хлебозавод за 29, 9 млн рублей. Один квадратный метр стоит 13946 рублей.

Сообщается, что главное здание предназначено для производства хлебобулочных изделий. Есть цех по производству безалкогольных напитков, здания под гараж и магазин.

Помещения оснащены печами, холодильными шкафами, компрессором, различными смесителями, емкостями и формами, инструментами, запасными частями и станками. Все это продают вместе с имущественным комплексом.

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