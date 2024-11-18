Хлебозавод «Сампо» в Петрозаводске возобновил работу

Продукцию предприятия можно приобрести по нескольким адресам в городе.
«Петрозаводский хлебозавод «Сампо» возобновил работу, сообщили в паблике предприятия.
Как напомнили в источнике, хлебобулочную продукцию можно приобрести по адресам:
— Октябрьский 60
— Калевала 4
— Березовая аллея 21а
— Ровио 11
— Александра Невского 35
— Александра Невского 46
— пер Хвойный 1
— Ладва 1
— Деревянное
— Чална Шоссейная 70б
— Чална Калинина 1
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