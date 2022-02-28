Хлебозавод в Карелии приостановил работу из-за финансовых трудностей

Компания «Питкярантский хлеб» приостановила свою деятельность, столкнувшись с финансовыми проблемами.

Хлебозавод «Питкярантский хлеб» приостановил свою работу. Причина приостановки деятельности предприятия — тяжелое экономическое положение. Эту информацию подтвердили «Столице на Онего» в Минсельхозе Карелии.

Сегодня должно состояться совещание с собственниками предприятия, пояснили в министерстве.

В минувшем году власти региона рассчитывали, что предприятие «Питкярантский хлеб» модернизирует производство и приступит к выпуску новой продукции.