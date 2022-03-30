Хлебозавод в райцентре Карелии закрылся из-за конкуренции, считает глава Минсельхоза

Недавнее закрытие Питкярантского хлебозавода объясняется появлением конкурирующих продуктовых магазинов, где тоже продается хлеб.

Такое мнение министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов высказал в интервью для интернет-ресурса «Объясняем. Республика Карелия».

«В Питкяранте „Олония“ открыла несколько магазинов, и хлеб в этих магазинах есть. Питкярантский хлебозавод в значительной мере прекратил производство, потому что появился другой конкурент. В значительной степени. Но это тоже рынок. К сожалению, это так…», — сказал Лабинов.

При этом он заверил, что жители райцентра без хлеба не останутся.

«В Питкяранте хлеб есть и был и будет. Питкяранта без хлеба не останется», — добавил министр.