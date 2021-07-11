«Хочу везу – хочу не везу»: дачники в поселке Порожки час прождали автобус, но он так и не приехал

Дачники в поселке Порожки Прионежского района Карелии час прождали рейсовый автобус в Петрозаводск, но он так и не приехал.

Известная в Карелии журналистка Ольга Миммиева рассказала, как дачники из поселка Порожки не смогли добраться до Петрозаводска, так как рейсовый автобус не приехал.

«Вчера (в пятницу, 10 июля – прим. ред.) целый час прождали рейсовый автобус в дачном кооперативе Порожки, - рассказала Ольга Миммиева. - Спустя час, проведенный в обществе комаров и слепней поняли, что ждать бесполезно. А всем ведь в город надо, у кого какие "пароли и явки"!

Позвонили диспетчеру автовокзала. "Автобуса не будет", - услышали в ответ. Дальше диспетчер назвала рейсы из... Чалны, почему-то пропустив ближайшие. Кто-то, чертыхаясь, вернулся на дачу, кто-то нанял попутку до Чалны (9 км), и там ждал теперь уже другого рейсового автобуса. Это еще час. Возмущены!!! В позапрошлый сезон причиной срывов рейсов была нехватка автобусов. Автобусы, наконец, закупили. Теперь, как стало известно, не хватает водителей».

От имени других дачников журналистка попросила руководство Петрозаводского автовокзала решить кадровую проблему и «прекратить работать по принципу: хочу везу – хочу не вузу».

«Кстати, это уже не первый срыв рейса на Порожки в этом сезоне. Контролирующие органы, где вы? Или, как всегда, все в курсе проблемы, а страдать приходится пассажирам?! И почему решением кадровой проблемы предприятие занимается в разгар дачного сезона? Или, как всегда - народ у нас терпеливый, проглотит и это?!».

Ольга разместила информацию в соцсети в надежде, что ее рассказ прочитают руководители Петрозаводского автовокзала и те, кто контролирует работу предприятия.