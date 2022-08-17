Хоккеист из Карелии стал главным тренером сборной команды СХЛ Санкт-Петербурга

Петрозаводчанин Артем Ворошило, игравший в КХЛ, перешел на тренерскую работу в Студенческую хоккейную лигу Санкт-Петербурга.

Петрозаводчанин, профессиональный игрок с опытом выступления в КХЛ и ВХЛ Артем Ворошило назначен главным тренером сборной команды Студенческой хоккейной лиги Санкт-Петербурга. Об этом пишут в официальном паблике Федерации хоккея Санкт-Петербурга (ФХСПб).

«Пришел в хоккей в 10 лет, тогда я еще жил в Петрозаводске. Потом в 13 лет переехал в Санкт-Петербург и начал выступать за хоккейную школу „Спартак“. О себе, как о профессиональном спортсмене я заявил в возрасте 17 лет, когда подписал свой первый профессиональный контракт со Спартаком. В Санкт-Петербурге я выступал в таких командах, как СКА, СКА ВМФ. В 21 год начался мой путь в КХЛ: я начал выступать за Новосибирскую „Сибирь“ и отыграл там 8 сезонов подряд. Но хоккейная карьера не всегда бывает к тебе благосклонной, и потом пришлось опять понизить уровень лиги и три года поиграть в ВХЛ. Заключительный сезон я отыграл в Польше в городе Краков», — рассказал новый тренер сборной команды СХЛ Санкт-Петербурга.

По словам 34-летнего Артема Ворошило, ему очень интересно заниматься развитием студенческого хоккея.

«Со своей стороны, буду делать все возможное что бы уровень студенческого хоккея в России и в особенности в Санкт-Петербурге продолжал расти», — отметил тренер.