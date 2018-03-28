Хоккеист из Карелии вывел свою команду в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Челябинский "Трактор", за который играет костомукшанин Алексей Кручинин, в решающем, седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина обыграл в гостях уфимский "Салават Юлаев".

26-летний костомукшанин стал одним из главных творцов успеха команды из Челябинска. В настоящий момент он занимает шестое место в списке бомбардиров плей-офф Кубка Гагарина-2018. В "Тракторе" Кручинин уступает первенство по набранным очкам лишь шведу Рихарду Гюнге. Но Гюнге играет в первом звене, а Алексей Кручинин – игрок, который цементирует второе атакующее звено челябинцев, одновременно подтягивая своим талантом и опытом до уровня потенциальной звезды одну из главных надежд отечественного хоккея, 18-летнего Виталия Кравцова.

Теперь, в финале конференции "Восток" челябинскому "Трактору" предстоит сразиться за выход в финал Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом".

Для справки: Алексей Кручинин впервые встал на коньки в родной Костомукше благодаря тому, что его отец был играющим тренером местной команды. Свою профессиональную карьеру Алексей начал в 2009 году в составе петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги. В КХЛ – в СКА - дебютировал в 2011 году. Бывший игрок СКА и капитан ярославского "Локомотива". Свою первую шайбу за сборную России по хоккею забросил в феврале 2017 года в рамках этапа Евротура в ворота сборной Финляндии.