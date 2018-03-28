Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
14:04, 28 Марта 2018
фото: hctraktor.org

Хоккеист из Карелии вывел свою команду в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

По теме

Спортсмен из Петрозаводска выиграл Кубок мира по боевому самбо
26.03.18 18:00
Пограничники в Карелии оказались лучшими стрелками
18.03.18 09:20
В суд поступило заявление о банкротстве ФК "Карелия"
14.03.18 16:08
Все новости
Загрузка...

Челябинский "Трактор", за который играет костомукшанин Алексей Кручинин, в решающем, седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина обыграл в гостях уфимский "Салават Юлаев".

26-летний костомукшанин стал одним из главных творцов успеха команды из Челябинска. В настоящий момент он занимает шестое место в списке бомбардиров плей-офф Кубка Гагарина-2018. В "Тракторе" Кручинин уступает первенство по набранным очкам лишь шведу Рихарду Гюнге. Но Гюнге играет в первом звене, а Алексей Кручинин – игрок, который цементирует второе атакующее звено челябинцев, одновременно подтягивая своим талантом и опытом до уровня потенциальной звезды одну из главных надежд отечественного хоккея, 18-летнего Виталия Кравцова.

Теперь, в финале конференции "Восток" челябинскому "Трактору" предстоит сразиться за выход в финал Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом".

Для справки: Алексей Кручинин впервые встал на коньки в родной Костомукше благодаря тому, что его отец был играющим тренером местной команды. Свою профессиональную карьеру Алексей начал в 2009 году в составе петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги. В КХЛ – в СКА - дебютировал в 2011 году. Бывший игрок СКА и капитан ярославского "Локомотива". Свою первую шайбу за сборную России по хоккею забросил в феврале 2017 года в рамках этапа Евротура в ворота сборной Финляндии.

По теме

Спортсмен из Петрозаводска выиграл Кубок мира по боевому самбо
26.03.18 18:00
Пограничники в Карелии оказались лучшими стрелками
18.03.18 09:20
В суд поступило заявление о банкротстве ФК "Карелия"
14.03.18 16:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов
24.03.2018, 17:18
ВИДЕО: При столкновении автомобилей в Петрозаводске водителя выбросило из салона

Аналитика

Сегодня 12:47
Тема недели
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
В районах Карелии люди организовали акции памяти по погибшим на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.
"Герой – это не я" 4
Сегодня 10:32
О перспективах карельской оппозиции 7
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:31
Частная жизнь
"Пошла за счастьем…" 1
В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
26.03.2018 13:32
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
архив чтиво

Медиа

Акция скорби по погибшим в Кемерово
Сегодня 09:19
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»