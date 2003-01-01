Хоккеистки из Петрозаводска победили в турнире памяти Николая Хохлина

Хоккейная команда «Вега» выиграла 7-й традиционный турнир по хоккею с шайбой среди женских любительских команд памяти Николая Игоревича Хохлина.
Турнир прошел в минувшие выходные в спорткомплексе «Луми» в Петрозаводске. Об этом рассказали в МУ «Дирекция спорта». Турнир был посвящен памяти человека, благодаря которому зародился женский хоккей в Карелии. В этом году за главный трофей боролись четыре команды из Петрозаводска и Санкт-Петербурга.
Генеральный партнер турнира TSP | Хоккейный бренд наградил лучших игроков каждого матча, а также отметил по итогам турнира ценными призами. После двухдневных ярких баталий места распределились следующим образом:
1-е место: «Вега» (Петрозаводск)
2-е: «Вымпел» (Санкт-Петербург)
3-е: GT (Санкт-Петербург)
4 место — «Ю-Питер» (Санкт-Петербург)
Лучшие игроки турнира:
Лучший вратарь — Анастасия Васильева («Вега»)
Лучший защитник — Светлана Илатовская (GT)
Лучший нападающий — Арина Кускова («Вымпел»)
MVP — Кристина Игнатьева («Вега»).
Напомним, что «Вега» — первая в Петрозаводске женская команда по хоккею с шайбой.
