Хоккеистки из Петрозаводска победили в турнире памяти Николая Хохлина

Хоккейная команда «Вега» выиграла 7-й традиционный турнир по хоккею с шайбой среди женских любительских команд памяти Николая Игоревича Хохлина.

Турнир прошел в минувшие выходные в спорткомплексе «Луми» в Петрозаводске. Об этом рассказали в МУ «Дирекция спорта». Турнир был посвящен памяти человека, благодаря которому зародился женский хоккей в Карелии. В этом году за главный трофей боролись четыре команды из Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Генеральный партнер турнира TSP | Хоккейный бренд наградил лучших игроков каждого матча, а также отметил по итогам турнира ценными призами. После двухдневных ярких баталий места распределились следующим образом:

1-е место: «Вега» (Петрозаводск)

2-е: «Вымпел» (Санкт-Петербург)

3-е: GT (Санкт-Петербург)

4 место — «Ю-Питер» (Санкт-Петербург)

Лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь — Анастасия Васильева («Вега»)

Лучший защитник — Светлана Илатовская (GT)

Лучший нападающий — Арина Кускова («Вымпел»)

MVP — Кристина Игнатьева («Вега»).

Напомним, что «Вега» — первая в Петрозаводске женская команда по хоккею с шайбой.

