Хоккеисты из Карелии впервые выступят в МХЛ

Хоккейная команда «СКА-ГУОР Карелия» в этом году впервые выступит в Молодежной хоккейной лиге.

Команда федерального Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге «СКА-ГУОР Карелия» впервые выступит в Молодежной хоккейной лиге в этом сезоне. Это решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Совета директоров КХЛ. Об этом информирует паблик Училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Сообщается, что с 2019 года единственная профессиональная хоккейная команда республики выступала на Первенстве Национальной молодежной лиги (НМХЛ). В марте «СКА-ГУОР Карелия» заняла вторую строчку регулярного чемпионата в конференции «Запад», уступив в 1/8 плей-офф команде «Брянск».

В Чемпионате МХЛ сезона 2022/2023 примут участие 35 команд: 18 в Западной конференции и 17 команд на «Востоке».