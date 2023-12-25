Хоккеисты «СКА-Карелия 2014» в одну калитку обыграли детей из курортного города Ленобласти

Юные хоккеисты из Карелии разгромили визави из клуба «Сестрорецк» с общим счетом 15:4.

В эти выходные в Санкт-Петербурге прошел кубок федерации хоккея Ленинградской области среди команд 2014 года рождения.



В субботу команда «СКА-Карелия 2014» провела игру с ХК «Сестрорецк», одержав победу со счетом 11:1.



Дублями отметились Максим Введенский, Платон Федотов, Даниил Виноградов, Марат Смирнов.



Хет-трик - у Кирилла Демиденко.



Ассистенты: Егор Михальченко (3), Кирилл Демиденко (1), Даниил Виноградов (1).



Накануне, 24 числа, команда «СКА-Карелия 2014» провела вторую игру с «Сестрорецком», вновь одержав победу – 4:3.



Голами отличились: Демьян Белов, Даниил Виноградов.

Дубль у Кирилла Демиденко.



Ассистенты: Платон Федотов (1), Артем Саблин (1), Артем Семуков (2).



Обе игры ворота мальчишеской команды защищала Дарья Орловская.



В сообществе «Детская хоккейная школа СКА-Карелия» поздравили команду и тренера Александра Ефимовича.



