Хоккеисты «СКА-Карелия 2014» в одну калитку обыграли детей из курортного города Ленобласти

Юные хоккеисты из Карелии разгромили визави из клуба «Сестрорецк» с общим счетом 15:4.
В эти выходные в Санкт-Петербурге прошел кубок федерации хоккея Ленинградской области среди команд 2014 года рождения.
В субботу команда «СКА-Карелия 2014» провела игру с ХК «Сестрорецк», одержав победу со счетом 11:1.
Дублями отметились Максим Введенский, Платон Федотов, Даниил Виноградов, Марат Смирнов.
Хет-трик - у Кирилла Демиденко.
Ассистенты: Егор Михальченко (3), Кирилл Демиденко (1), Даниил Виноградов (1).
Накануне, 24 числа, команда «СКА-Карелия 2014» провела вторую игру с «Сестрорецком», вновь одержав победу – 4:3.
Голами отличились: Демьян Белов, Даниил Виноградов.
Дубль у Кирилла Демиденко.
Ассистенты: Платон Федотов (1), Артем Саблин (1), Артем Семуков (2).
Обе игры ворота мальчишеской команды защищала Дарья Орловская.
В сообществе «Детская хоккейная школа СКА-Карелия» поздравили команду и тренера Александра Ефимовича.
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