Хоккеисты «СКА-Карелия» завлекают болельщиков бесплатным проходом на стадион

Болельщики смогут пройти бесплатно на матч команды из Карелии с «Амурскими Тиграми».
В понедельник, 23 января, хоккейный клуб «СКА-Карелия» проведет заключительный матч большой домашней серии регулярного чемпионата МХЛ.
В Кондопоге карельские спортсмены сыграют повторный матч с «Амурскими Тиграми» из Хабаровска.
Начало встречи в 19.00 . Вход на трибуны Ледового дворца бесплатный, говорится в сообщении паблика «МХК «СКА-Карелия».
«Нашей команде важна ваша поддержка - мы слышим каждого болельщика», - сказано в обращении.
Напомним, в первой игре с этими соперниками наша команда уступила со счетом 0:2.
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