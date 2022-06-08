Хоккейная команда из Карелии поборется за кубок Харламова

Команда «СКА-ГУОР Карелия» из Кондопоги в этом сезоне впервые выступит в серебряном дивизионе молодежной хоккейной лиги.

Как сообщается в паблике «МХК СКА-ГУОР Карелия», в регулярном чемпионате команда сразится с такими соперниками, как «Спартак» и «Динамо Москва». Всего армейцев ждет 54 матча.

Главная награда лиги – кубок Харламова будет разыгрываться между пятеркой лучших команд золотого дивизиона, за оставшиеся три путевки в финал будут бороться шесть клубов: шестая, седьмая и восьмая команды золотого дивизиона и тройка лучших в серебряном дивизионе.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 «СКА-ГУОР Карелия» заняла 2 место в западной конференции и проиграла в 1/8 финала национальной молодежной хоккейной лиги.