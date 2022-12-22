Хоккейный клуб из Карелии победил «Красную Армию» из Москвы (ВИДЕО)

В день рождения российского хоккея кондопожский клуб вырвал в овертайме победу у столичной команды.

В день рождения российского хоккея и клуба «СКА» карельская команда одержала первую победу над хоккеистами «золотого» дивизиона МХЛ, говорится в сообщении паблика «МХК «СКА-Карелия».



Кондопожские спортсмены сумели обыграть клуб «Красная армия» из Москвы. В нем играют воспитанники ЦСКА. Встреча закончилась в овертайме со счетом 5:4.



«Бывают дни, когда мало что получается, бывают дни, когда получается почти все. В матче с «Красной Армией» три из пяти шайб мы забросили в большинстве, до этого за все предыдущие игры - около 10 шайб. Так можно проанализировать любую игру и все аспекты хоккейной жизни, чем мы регулярно и занимаемся, - рассказал главный тренер «СКА-Карелии» Михаил Севастьянов. - Выделять кого-то из игроков, наверное, отдельно не стал бы, а вот всю команду от первой до последней секунды - да!»



Следующие матчи ХК «СКА-Карелия» состоятся 27 декабря с «Динамо МСК» и 29 декабря с «Красной Армией».