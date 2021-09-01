Хоккейный сезон в Карелии откроют под композиции Моргенштерна в исполнении скрипача

Хоккейный матч на Кубок главы Республики Карелия откроет сезон в Кондопоге: для публики обещают сыграть Моргенштерна на скрипке.

Открытие нового хоккейного сезона состоится 12 сентября в 17.00 в Ледовом дворце Кондопоги. Об этом сообщает училище олимпийского резерва.

Товарищеская встреча против команды «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) состоится в рамках подготовки к Первенству Национальной молодежной хоккейной лиги. Во всероссийских соревнованиях Карелию третий год подряд представляет единственная профессиональная хоккейная команда региона — команда Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге «СКА-ГУОР Карелия».

«Новый сезон стартует в Кондопоге с красочного лазерного 3D-шоу на льду, аналогов которому в Карелии еще не было. Для этого на арене установят дополнительное световое и звуковое оборудование, а режиссерами выступят специалисты из Москвы. Кроме того, для зрителей будут работать интерактивы, фотозона, кафе, ди-джей. В перерывах музыкант на электроскрипке исполнит для зрителей композиции Моргенштерна и Slawa Marlow», — говорится в пресс-релизе.

В рамках регулярного Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги команде «СКА-ГУОР Карелия» предстоит сыграть 40 матчей (20 домашних и 20 выездных) против сильнейших молодежных хоккейных команд со всей России.