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Холод возвращается в Карелию

Новости. Погода
08:38, 20 Марта 2022
фото: Наталья Соколова /Столица на Онего

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Североатлантический циклон принесет в Карелию ветер и снег с дождем, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что в ближайшие дни и до середины следующей недели погодой на территории нашего региона, по-прежнему, будет управлять Скандинавский антициклон, стараниями которого длительное время сохраняется сухая и солнечная погода.

«Но такой теплый и сухой период не будет продолжительным. Во второй половине следующей недели, с 24 марта, фронтальная зона с районов арктических морей опустится на районы Карелии, и бразды правления погодой перейдут к североатлантическим циклонам. Ожидается преобладание пасмурной, ветреной погоды, с осадками различной интенсивности, понижением температурного фона до нормальных значений, а в отдельные дни – ниже климатической нормы», - сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Сегодня, 20 марта, в Карелии ожидается теплая погода, воздух прогреется до +12 градусов.

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