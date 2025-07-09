Холодильники с мороженым загорелись в посёлке в Карелии

Об инциденте рассказали на странице 38-й пожарно-спасательной части города Сортавала ВКонтакте.
11 июля произошёл пожар в магазине посёлке Кааламо на ул. Центральная.
На место направлены 38 ПСЧ г. Сортавала и ОП 38 ПСЧ по охране п. Хелюля.
Оказалось, что загорелись холодильники. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
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