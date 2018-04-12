Холодная ночь и теплый день ожидают жителей Карелии 13 апреля

О погоде на пятницу 13-е в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем – северо-восточный слабый.

Температура ночью -1, -3, днем +6, +8 градусов.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северных направлений, днем западный, юго-западный, на юге северо-восточный слабый.

Ночная температура составит -1, -6 градусов, местами похолодает до -10, днем воздух прогреется до +4, +9, на юге до +12.