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Новости. Погода
17:00, 12 Апреля 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Холодная ночь и теплый день ожидают жителей Карелии 13 апреля

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О погоде на пятницу 13-е в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем – северо-восточный слабый.

Температура ночью -1, -3, днем +6, +8 градусов.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северных направлений, днем западный, юго-западный, на юге северо-восточный слабый.

Ночная температура составит -1, -6 градусов, местами похолодает до -10, днем воздух прогреется до +4, +9, на юге до +12.

 

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