Холодная погода и позднее время толкнули любителя ворованного алкоголя на попытку угона

Житель Петрозаводска из-за своих преступных действий стал фигурантом уголовных дел.

В полицию Петрозаводска обратились двое владельцев отечественных авто. Они сообщили, что заметили на своих машинах повреждения, словно кто-то пытался их угнать.

Полицейские установили личность возможного подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, который признал вину. Он рассказал, что ночью ему нужно было добраться домой из одного района города в другой. Сыграли роль холодная погода и позднее время — у мужчины появился преступный умысел. Он попытался открыть одну из припаркованных машин. Когда ему это не удалось, то же самое он проделал и с другим автомобилем той же марки, но и эта попытка оказалась безуспешной. Тогда петрозаводчанин отправился домой пешком.

В полиции выяснилось, что за несколько дней до неудачных попыток угонов подозреваемый совершил имущественное преступление — в продуктовом магазине он украл две бутылки алкоголя.

В итоге в отношении петрозаводчанина возбудили три уголовных дела. Два из них — за покушение на угон, третье — по факту кражи, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.