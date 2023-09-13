Холодный фронт заставил Карелию проститься с летом

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на ближайшую неделю.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги начала сентября и рассказали, что ждет жителей республики в ближайшую неделю.

Почти две недели в республике царил Азорский антициклон, благодаря которому было ясно и по-летнему тепло. В Петрозаводске дважды был перекрыт рекорд температуры — 12 и 13 сентября, когда воздух прогрелся до +22,4℃ и +22,7℃ соответственно.

Но период сухой и теплой погоды закончился. Сегодня, 14 сентября, территорию Карелии пересек холодный атмосферный фронт, принесший интенсивные дожди.

В последующие дни преобладающие ночные температуры составят +4, +9℃, на севере при прояснениях понизятся до 0℃. Днем не будет выше +9, +14℃. В ближайшие выходные погода улучшится, осадки ожидаются лишь на севере республики, температура воздуха днем повысится до +13, +17℃, но в дальнейшем существенного потепления уже не предвидится.