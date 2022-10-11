Ветер принесет холод в Карелию 15 ноября

Карельский Гидрометцентр подготовил прогноз погоды на 15 ноября.

Во вторник в республике будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до 0, -5°С, днем потеплеет до +2, -3°С.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой, днем умеренный мокрый снег. На дорогах будет гололед. Ветер будет северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем слегка потеплеет до -1, +1°С.

Атмосферное давление ночью будет падать.