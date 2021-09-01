Холодный ветер с дождем ожидаются в Карелии в субботу

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 4 сентября.

В столице Карелии в субботу будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет +3, +5°С, днем столбик термометра поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный с порывами сильного.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, ночью и утром местами, преимущественно по северным и восточным районам заморозки в воздухе и на почве до -1°С; днем температура поднимется, но будет достаточно прохладно — от +5 до +10°С.