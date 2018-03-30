Хорька без медосмотра остановили на границе Финляндии и Карелии

В Костомукше на международном пункте пропуска "Люття" остановлена женщина, пытавшая провезти хорька без документов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В марте международный автомобильный пункт пропуска "Люття" вместе со своей хозяйкой пересекал хорек, он же хорь Mustela potorius furo породы Policat home темного соболиного окраса.

Животное было чипировано, в конце 2017 года привито от бешенства и ряда других опасных не только для него инфекций. Имелись международный ветеринарный паспорт и ветеринарный сертификат формы 5а.

Однако государственным инспектором управления Россельхознадзора по Карелии установлено отсутствие в паспорте отметки компетентного органа о клиническом осмотре животного в течение пяти дней перед отправкой в Россию.

Владелица животного пояснила, что не имела возможности провести клинический осмотр хоря за границей.

За нарушение ветеринарного законодательства в отношении владелицы животного составлен протокол об административном правонарушении, с учетом того, что подобное нарушение совершалось неоднократно, был наложен административный штраф одна тысяча рублей руб.