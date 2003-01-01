Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре

21 сентября вход в Музыкальный театр будет свободный. Традиционно в начале сезона театр откроет двери всем любителям оперы и балета.
Мастер-классы, лекции, открытые репетиции — программа открытого дня в Музыкальном театре подготовлена обширная. Любители искусства станут не просто зрителями, а участниками действа: смогут попробовать себя в актерском мастерстве, хоровом пении, поучатся накладывать грим, создавать бутафорию (предметы, имитирующие подлинные вещи в сценической обстановке).
Занятия проведут артисты театра. Так, пониманию языка балета будут обучать солисты балетной группы Любовь Землянская, Денис Тарасов и Эдуард Демидов, хоровому пению — хормейстеры Юлия и Андрей Смолины, открытую репетицию балета проведет педагог Алексей Зарецкий. Шоу света и машинерии представят заведующая постановочной частью Бадрия Биккинеева и художники по свету Ольга и Евгений Снижевские, актерским мастерством поделится актриса Елена Сапегина.
— Вход в театр в этот день свободный. На некоторые события нужно купить билет, это указано в афише, а на некоторые заранее записаться, — уточнили в театре.
В конце дня зрителей ждет спектакль «Дидона и Эней», предворять который будет нескучная лекция от Института филологии, а завершит день открытых дверей прогулка по вечернему театру «Тайны сцены». Полная программа есть в паблике театра.