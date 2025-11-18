Хоррор-роман психиатра из Петрозаводска напечатали в крупнейшем издательстве России

Книга о потусторонних чудовищах, написанная врачом Республиканского наркологического диспансера, вышла в свет.
Хоррор-роман «Серая мать» (16+), написанный психиатром-наркологом Республиканского наркологического диспансера и ведущей просветительского блога о ментальном здоровье Анной Одинцовой, напечатало издательство «АСТ». Об этом сообщили в Минздраве Карелии.
Кроме того, произведение вошло в шорт-лист лауреатов литературной премии «Рукопись года-2022», получив приз в спецноминации «Книга-удивление».
Согласно сюжету, действие романа разворачивается в одном из спальных районов Петрозаводска. Жильцы типового девятиэтажного дома переместились в параллельную реальность, в которой привычные локации — двор и подъезд — стали похожи на адские декорации. Никто из горожан не может ни выйти, ни позвать на помощь, а вскоре их начинают преследовать потусторонние чудовища. Так, древнее зло по имени Серая мать, проникая в сознание главной героини — студентки-медика Олеси, медленно лишает её рассудка.
По словам автора, на написание этой истории её вдохновило стремление покорить новую литературную высоту.
— Пожалуй, самым главным вдохновляющим фактором было то, что мне стало тесно в обычных страшных рассказах, которые я писала до этого. И в плане формы, и в плане содержания. Хотелось написать большую историю. И не просто о чем-то страшном, а о людях в условиях этого страшного, о разном внутреннем мире разных личностей, об их реакциях и поведении, о том, что движет ими, об их слабых местах, — поделилась Анна Одинцова со «Столицей на Онего».
Уже сейчас роман «Серая мать» можно взять в Национальной библиотеке Карелии или приобрести на маркетплейсах.
