здоровье работа экология
реклама на сайте
«Баренц Групп» предлагает квартиры в самом центре Петрозаводска в беспроцентную рассрочку от застройщика
16.12.2024 16:18
«Отличный профессионал и хороший Человек: умер ветеран органов внутренних дел Карелии, полковник полиции в отставке
17.12.2024 12:30

Хостел в маргинальном общежитии на Зареке в Петрозаводске выставили на продажу почти за 7 млн рублей

Новости. Общество
06:40, 18 Декабря 2024
фото: © Avito

Новости партнеров

Информация появилась на популярном сайте объявлений.

Хостел в Петрозаводске на улице Ригачина, 20 «А» продают на популярном сайте объявлений. Он находится в здании общежития на Зареке, которое давно не ремонтировалось. По словам местных жителей, это общежитие славится пьяными дебошами и является местом сборища маргинальных личностей.

© Фасад общежития

Сам хостел находится на первом этаже и имеет отдельный вход, но находится в общежитии. По информации объявления, владелец хочет получить с его продажи почти семь млн рублей. Площадь хостела составляет 200,2 кв метров с номерным фондом на 35 мест. Помещения в хорошем состоянии, есть душевые, туалеты, кухня, зона для курения на улице. Хостел позициионирует себя как мини-отель. Однако в дальнейшем помещения можно использовать под разные цели, говорится в объявлении.

© Коридор общежития

© Санузел в одной из секций общежития

© «Входная зона» к туалетам в одной из секций общежития

Ранее журналист «Столицы на Онего» побывала в общежитии на Ригачина 20 «А». Когда-то оно принадлежало плавсоставу Беломорско-Онежского пароходства. Как сообщила наша коллега, в общежитии страшно, ночью там можно встретить малолетних наркоманов. Здание выглядит страшнее многих городских заброшек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.