Хостел в маргинальном общежитии на Зареке в Петрозаводске выставили на продажу почти за 7 млн рублей

Информация появилась на популярном сайте объявлений.

Хостел в Петрозаводске на улице Ригачина, 20 «А» продают на популярном сайте объявлений. Он находится в здании общежития на Зареке, которое давно не ремонтировалось. По словам местных жителей, это общежитие славится пьяными дебошами и является местом сборища маргинальных личностей.

© Фасад общежития

Сам хостел находится на первом этаже и имеет отдельный вход, но находится в общежитии. По информации объявления, владелец хочет получить с его продажи почти семь млн рублей. Площадь хостела составляет 200,2 кв метров с номерным фондом на 35 мест. Помещения в хорошем состоянии, есть душевые, туалеты, кухня, зона для курения на улице. Хостел позициионирует себя как мини-отель. Однако в дальнейшем помещения можно использовать под разные цели, говорится в объявлении.

© Коридор общежития

© Санузел в одной из секций общежития

© «Входная зона» к туалетам в одной из секций общежития

Ранее журналист «Столицы на Онего» побывала в общежитии на Ригачина 20 «А». Когда-то оно принадлежало плавсоставу Беломорско-Онежского пароходства. Как сообщила наша коллега, в общежитии страшно, ночью там можно встретить малолетних наркоманов. Здание выглядит страшнее многих городских заброшек.