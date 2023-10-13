«Хоть чем-то уже их залейте», — автолюбитель потерял терпение при виде огромных ям в центре Петрозаводска

Автолюбитель сфотографировал глубокие ямы на дороге при подъезде к одному из гипермаркетов карельской столицы.

Фотографии впечатляющих по глубине ям в асфальте на улице Ленинградской в карельской столице появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Когда уже у „Ленты“ на Ленинградской заделают эти дыры», — написал с негодованием пользователь сети.

«Хоть чем-то уже их залейте», — потерял терпение горжанин.

Также автолюбитель спросил: «Кто возместит испорченную подвеску и сломанные колёса?»

«Артур Олегович, дайте уже указания отремонтировать участок дороги», — добавил автор поста.

Отметим, администрация Петрозаводска оставила комментарий к публикации: «Ваше сообщение в работе. Поскольку нам необходимо связаться с профильным отделом для уточнения полной информации по вашему вопросу, об итогах рассмотрения напишем дополнительно в течение пяти рабочих дней. Ожидайте, пожалуйста».