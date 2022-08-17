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«Хоть у шаманов спрашивайте»: мэр Петрозаводска призвал следить за прогнозом погоды на 1 сентября

Новости. Общество
12:18, 29 Августа 2022
фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

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Торжественные мероприятия в школах Петрозаводска 1 сентября будут перенесены с улицы в помещения, если испортится погода.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии глава города Владимир Любарский.

«У нас всегда должен быть план „Б“. А что если похолодание — снег, град, дождь? Упаси Боже, конечно. Постучу по дереву. В этой связи нам необходим предметный мониторинг прогноза погоды. Хоть у шаманов спрашивайте. Но если вдруг это мероприятие будет угрозой для здоровья школьников…значит его нужно оперативно отменить, но отменить таким образом, чтобы никто в непонимании не бродил вместе с ребенком, почему мне ничего не сказали… Эксцессов не должно быть, что школьники заболеют, родители будут недовольны. Это наша с вами ответственность», — заявил Любарский.

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