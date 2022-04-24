«Хоть уеду куда-нибудь» — участники опроса хотят отдыхать на майские праздники 10 дней

Почти 700 человек ответили на вопрос, хотят ли они на майские праздники отдыхать 10 дней.

На вопрос, хотите ли вы на майские праздники отдыхать 10 дней, ответили 690 человек, большинство из которых — 279 (40%) признались, что, конечно, хотят: хоть уедут куда-нибудь.

Чуть меньшее число респондентов — 232 (33%) не хотят 10 дней отдыхать на майские праздники, потому что денег на отдых все равно нет.

Третьей группе участников опроса из 112 (16%) человек все равно, сколько выходных будет с 1 по 10 мая, так как они работают по сменам и с дежурствами.

И 67 (9%) отвечающих признались, что, возможно, они бы и хотели 10 дней выходных на майские праздники, но чтобы отдыхать, а не работать.