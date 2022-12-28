«Хотелки следователя»: адвокат прокомментировал обвинение Боднарчука в получении взятки от Белуги

Адвокат осужденного экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука считает, что Геннадий Павлович не подлежит уголовной ответственности по тем обвинениям, которые ему были предъявлены.

Закончилось судебное следствие в отношении Боднарчука Геннадия Павловича. Результаты этого следствия позволяют мне прийти к однозначному выводу о том, что, на мой взгляд, Геннадий Павлович не подлежит уголовной ответственности по тем обвинениям, которые ему были предъявлены, — заявил Черкасов.

Так, обвинение Геннадия Павловича Боднарчука в получении взятки от Белуги адвокат Черкасов вообще посчитал апогеем всего уголовного дела и назвал всё «хотелками следователя», «художественным вымыслом».

По словам защитника, выдержка из гособвинения гласит: «В вышеуказанный период времени Боднарчук, находясь в неустановленном следствием месте на территории Петрозаводска, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции власти, реализуя преступный умысел на получение взятки или незаконного оказания ему, Бондарчуку, услуг имущественного характера, используя свои полномочия и должностные положения, дал указания исполняющему обязанности главы администрации, председателю комитета экономики Денису Косареву, который был назначен на указанную должность при непосредственном содействии Боднарчука, оказать Белуге содействие в получении в администрации Петрозаводска разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на участке с кадастровым номером… На что Косарев в связи со значимостью и авторитетом занимаемой Боднарчуком должности согласился…»

Разбирая написанное в выдержке, адвокат Черкасов отметил тот факт, что Белуге не за что было давать взятку Боднарчуку, так как разрешение было получено только после решения Арбитражного суда.

«Прокуратура считает, что взятка вылилась в большой скидке на квартиру, которую Белуга предоставил жене Светлане. Но в ходе судебного следствия выяснили, что скидки не было. Часть денег была проведена через кассу, а часть отдана из рук в руки, но в суде Белуга подтвердил, что получил 8 млн наличными от Боднарчука. То есть взяткодатель говорит, что взятку не давал, а Боднарчук — что не брал», — пояснил адвокат Черкасов.

И также, по словам защитника, Боднарчук не рассказывал во время следствия о том, что дал 8 млн наличными Белуге, потому что «Геннадий Павлович — порядочный человек» и не хотел скомпрометировать известного предпринимателя, почетного гражданина нашего города Леонида Белугу.

«Боднарчук понимал, что будет суд и туда вызовут Белугу, и он даст показания. И если он найдет в себе силы сказать правду про эти 8 млн, то Геннадий Павлович в душе скажет ему спасибо. Собственно говоря, так и произошло», — рассуждал адвокат Артем Черкасов.

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