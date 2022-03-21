«Хотя дома все есть, но все равно взяла»: жители Петрозаводска объяснили, почему опустошают полки в магазинах

«Столица на Онего» в магазинах Петрозаводска поинтересовалась у покупателей, сделали ли они стратегический запас.

«Я купила только три килограмма крупы, пару пачек макарон, чай и две упаковки сахара по килограмму, потому что скоро дача начнется, — ответила одна из посетительниц. — А так, зачем набирать: по телевизору сказали, что все привезут — и сахар, и масло, заводы ведь работают, все хорошо».

Другая покупательница была менее доверчива к обещаниям с голубого экрана и все-таки взяла на всякий случай гречу и масло подсолнечное.

«Хоть дома все есть, но все равно взяла, раз уж зашла, да и цена на гречу и масло здесь нормальная. В других магазинах уже под 200 рублей эти продукты», — объяснила свой выбор женщина.

Мужчина, не задумываясь, просто показал список от жены, где по пунктам были перечислены товары, которые необходимо было купить.

«Беру все, что написала жена: порошок, туалетную бумагу, шампунь…» — засмеялся покупатель и пошел дальше исследовать полки в поисках товара по списку, не обременяя себя думами о санкциях и ценах.

Подробнее о пустых полках в магазинах Петрозаводска и бешеных ценах на продукты читайте в нашем репортаже.