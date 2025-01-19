Хозяев, выгуливающих собак без поводков и не убирающих экскременты, будут штрафовать в Карелии

Закон разработали в России после жалоб людей на ненадлежащее содержание домашних животных.

Штрафы за ненадлежащее содержание животных повысили для хозяев питомцев. Об этом сообщил Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

По информации ведомства, владельцы собак должны выгуливать животных на поводке и в намордниках, а также убирать за ними на улице экскременты. За несоблюдения этих правид будет грозить предупреждение или штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам — до пятнадцати тысяч рублей, организациям — до тридцати тысяч рублей.

«Закон разработали на фоне роста жалоб россиян на ненадлежащее содержание домашних животных. Большая часть из них связана с тем, что хозяева выгуливают собак без поводков и намордников или отпускают их на самовыгул», — отметили в Госкомитете Карелии.

Ранее писали о том, что жители Суоярви призвали убирать за своими питомцами экскременты.