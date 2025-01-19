Хозяев, выгуливающих собак без поводков и не убирающих экскременты, будут штрафовать в Карелии

Закон разработали в России после жалоб людей на ненадлежащее содержание домашних животных.
Штрафы за ненадлежащее содержание животных повысили для хозяев питомцев. Об этом сообщил .
По информации ведомства, владельцы собак должны выгуливать животных на поводке и в намордниках, а также убирать за ними на улице экскременты. За несоблюдения этих правид будет грозить предупреждение или штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам — до пятнадцати тысяч рублей, организациям — до тридцати тысяч рублей.
«Закон разработали на фоне роста жалоб россиян на ненадлежащее содержание домашних животных. Большая часть из них связана с тем, что хозяева выгуливают собак без поводков и намордников или отпускают их на самовыгул», — отметили в Госкомитете Карелии.
Ранее писали о том, что жители Суоярви призвали убирать за своими питомцами экскременты.
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