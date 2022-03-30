Хозяева черепах и рыб смогут отправить своих питомцев путешествовать на поездах

Расширен список животных, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования.

Федеральная пассажирская компания расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Теперь совершать самостоятельные путешествия могут лисы домашние (лисы Беляева), все виды мелких черепах, а также аквариумные животные: рыбы, моллюски и ракообразные. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Такое решение принято в соответствии с запросами клиентов, а также ростом популярности данной услуги. По итогам I квартала 2022 года компания перевезла более 11 тысяч домашних животных. Это почти на треть превышает показатели аналогичного периода 2021 года, тогда в поездку без хозяев отправилось более 8,4 тысяч питомцев. В среднем за неделю перевозилось порядка 850 животных. Всего с июля 2018 года в путешествия отправились почти 85,5 тысяч домашних любимцев.

Чаще всего данной услугой пользуются владельцы и заводчики домашних животных из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Уфы, Самары и других городов

Чтобы сервис стал более доступен владельцам домашних любимцев из различных регионов страны, АО «ФПК» в конце прошлого года расширило полигон его действия. Теперь поездки без сопровождения владельцев животные могут совершать во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе.