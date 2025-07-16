Хозяева избили собаку на глазах 11-летнего ребенка в Карелии

Вопиющий случай глумления над собственным питомцем произошел в поселке Найстенъярви Суоярвского района.

Инцидент произошел 25 июля. Хозяева душили удавкой свою собаку, били животное по голове. Все это снимал на видео их 11-летний ребенок, рассказала общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна Мик.

Собаке повезло, ее нашли добрые люди, забрали к себе, выхаживали вплоть до отправки в ветклинику в Петрозаводск. Врачи приняли Нэнси и сразу прооперировали гнойную рану на горле, в которой уже завелись опарыши.

— Страшно смотреть на собаку-скелетика, на ослепший глаз, видеть, как она, шатаясь, ходит кругами, понимать, сколько боли она вынесла. За что?! Татьяна, которая нашла Нэнси и ухаживала за ней до отъезда в клинику, рассказывает, что собака совсем молодая, тихая, доверчивая к женщинам и до ужаса и дрожи боится мужчин, — говорится в сообщении.

В планах зоозащитников обратиться с заявлением в полицию. Еще один случай жестокого обращения с животным произошел в Петрозаводске. Дошкольники гуляли с щенком, в какой-то момент тот забежал на соседский участок. Ребята кинулись за собакой, но сосед опередил их и решил всех повоспитывать.

— Не обращая внимания на детей, которые рыдали и упрашивали отдать щенка, схватил его за шкирку и запихал в железную бочку, которую потом перевернул так, что повредил спину животному. И в том и в другом случае свидетелями жестокого обращения с животными стали дети, рассказала зоозащитница.

По этому случаю заявление в полицию уже подано.