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Хозяин двух мастифов, напавших на женщину в Карелии, заплатит 18 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:26, 25 Февраля 2022
фото: © natalyland.ru

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Осужден житель Лоухского района, чьи тибетские мастифы вырвались на свободу и серьезно ранили прохожую, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель поселка Кестеньга Лоухского района был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как было установлено, мужчина держал во дворе двух тибетских мастифов. Собаки прогрызли непрочную сетку, установленную на вольерах, и выбежали из двора на улицу. Там они напали на местную жительницу, серьезно ранив ее.

Мужчина сразу доставил пострадавшую к медикам, а затем частично оплатил лечение и выплатил компенсацию морального ущерба. Суд, приняв во внимание это, как и раскаяние виновного, согласился с доводами государственного обвинителя назначил жителю района штраф в размере 18 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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