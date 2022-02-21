Хозяин двух мастифов, напавших на женщину в Карелии, заплатит 18 тысяч рублей

Осужден житель Лоухского района, чьи тибетские мастифы вырвались на свободу и серьезно ранили прохожую, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель поселка Кестеньга Лоухского района был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как было установлено, мужчина держал во дворе двух тибетских мастифов. Собаки прогрызли непрочную сетку, установленную на вольерах, и выбежали из двора на улицу. Там они напали на местную жительницу, серьезно ранив ее.

Мужчина сразу доставил пострадавшую к медикам, а затем частично оплатил лечение и выплатил компенсацию морального ущерба. Суд, приняв во внимание это, как и раскаяние виновного, согласился с доводами государственного обвинителя назначил жителю района штраф в размере 18 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.