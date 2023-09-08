Хозяина горного парка «Рускеала» вернули на прежнее место

фото: © Карелия_ЛАДОГА ваш гид по Карелии / ВК

Марморик Лука по-прежнему встречает гостей.

О возвращении Марморика Луки рассказали в паблике «Карелия_ЛАДОГА ваш гид по Карелии».

«Вчера в группе горного парка „Рускеала“ была опубликована информация, о том, что украли Марморика Луку. Это главный Марморик, хозяин Горного парка», — написали в паблике.

«А уже сегодня Лука встречал гостей на прежнем месте», - сообщили хорошую новость авторы поста.

Ранее мы сообщили о том, что вандалы оставили Горный парк «Рускеала» без хозяина.