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Хозяин продуктового магазина наворовал электричества более чем на миллион рублей

Новости. Общество
11:59, 20 Февраля 2020
фото: © "Россети"
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Энергетики Карельского филиала "Россети Северо-Запад" и сотрудники полиции провели совместный рейд по проверке приборов учета электроэнергии в продуктовом магазине поселка Эссойла Пряжинского района.

Специалисты обнаружили следы вмешательства в работу одного из счетчиков, изъяли его и направили на экспертизу.

Завод-изготовитель подтвердил, что пломбы государственной поверки поддельные. Объем неучтенного потребления электроэнергии составил 250 тысяч кВт*ч, что в денежном выражении составляет 1,2 млн рублей.

В правоохранительных органах рассматривается вопрос о привлечении виновного лица к уголовной ответственности.

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление может представлять серьезную опасность. Энерговоры действуют в нарушение всех правил пожарной и электробезопасности. Их непрофессиональные и необдуманные действия могут стать причиной возгорания электропроводки. Также результатом несанкционированного подключения и безучетного потребления электричества может стать снижение качества электроэнергии, в том числе в соседних домах.

Энерговоровство – это коммерческие потери электроэнергии, которые, в конечном счете, включаются в тариф и "ложатся на плечи" добросовестных потребителей.

Борьба с энерговоровством – это обеспечение безопасного и качественного электроснабжения. Узнайте, как опознать энерговора, в листовке электросетевой компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-20 12:31:44
Все на борьбу с лавочниками ?
Писарев
2020-02-20 12:20:15
Частник умеет хорошо делать только три вещи: убивать, воровать и просирать.
кир
2020-02-20 12:05:55
Нашему человеку законы и правила совсем не нужны. Он живет на инстинктах.
Гость
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