Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

Родители ребенка обратились в суд за компенсацией морального вреда.

Инцидент произошел в поселке Кривцы Пудожского района еще летом. Собака напала на шестилетнего мальчика, когда он ехал на велосипеде, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Собака породы «лайка», принадлежащая ответчику, укусила ребенка за ногу. Мальчику в ФАПе была оказана первая медицинская помощь, врач диагностировал укус правой голени. После нападения у ребенка появился страх перед собаками.

За самовыгул собаки ответчик привлечен к административной ответственности. Ему вынесено предупреждение. Родители обратились за компенсацией. Прокурор просил взыскать с ответчика в пользу ребенка 50 тысяч рублей.

— Владелец собаки с иском не согласился. По его словам, травма могла быть причинена при иных обстоятельствах. При этом он не отрицал, что собака в этот день была не привязана, - рассказала пресс-служба Пудожского суда.

В итоге суд назначил компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.