Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

100 тысяч рублей компенсации получит укушенная собакой жительница Кеми.

Женщину за верхнюю губу укусил ротвейлер. История произошла в Кеми, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Причиной нападения собаки было поведение самой пострадавшей. Она была нетрезвой, ее не раз предупреждал владелец, что трогать животное не стоит, но она не послушалась. В итоге собака укусила ее. Хозяин оказал ей первую помощь и вызвал «Скорую помощь». Около месяца она проходила лечение и носила маску, чтобы скрыть шрам. Чтобы возместить моральный ущерб, она обратилась в суд. Женщина требовала полмиллиона рублей.

- Факт причинения вреда истцу собакой, принадлежащей ответчику, был подтвержден в судебном заседании имеющимися в деле доказательствами. Однако, учитывая обстоятельства инцидента, суд удовлетворил исковые требования частично, - говорится в сообщении.

Вместо 500 тысяч рублей женщина получит 100 тысяч.

Решение суда в законную силу не вступило. Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление безопасности при выгуле собак. Вводится запрет на выгул потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет.