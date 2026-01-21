Хозяйственная постройка сгорела под Петрозаводском

21 января в садоводческом товариществе «Новатор» под Петрозаводском вспыхнул пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:36 22 января.
Горела хозяйственная постройка на улице Солнечной, около дома № 50 в деревне Пиньгуба.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии «Столице на Онего», привлекались две единицы пожарной техники с восемью спасателями. В ликвидации пожара от МЧС по республике Карелия участвовали четыре спасателя.
Столько же человек привлекли из ближайшей пожарной части, которая находится в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Первыми на вызов прибыли именно они. Расстояние от пожарной части до места происшествия — около 15 километров. Время реагирования составило 20 минут, пожар локализовали за четыре минуты после прибытия.
Хозпостройка, каркасное строение 2 на 4 метра, сильно выгорела. Обошлось без пострадавших.
Обстоятельства происшествия выясняются.
