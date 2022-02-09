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Хозпостройка горела ночью в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:55, 10 Февраля 2022
фото: ОПС Медгора / ВК

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Пожарные Медвежьегорска боролись с огнем, вспыхнувшим в хозяйственной постройке.

Сегодня ночью произошел пожар в хозяйственных постройках по ул. Пионерской в Медвежьегорске. Об этом в соцсети сообщают медвежьегорские спасатели. Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 1час 07 минут. К тушению привлекались дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей.

В результате пожара сгорела пристройка к сараю. На тушение было подано 2 ручных пожарных ствола, для разведки и тушения пожара пожарные использовали аппарат для дыхания на сжатом воздухе. В течение получаса сам пожар был ликвидирован, после чего были проведены работы по разбору и проливке конструкций для исключения возможности повторного возгорания. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил постройку в жилом дворе в поселке на востоке Карелии

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