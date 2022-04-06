Хозпостройки вспыхнули в городе Карелии (ВИДЕО)

В Олонце пожарные боролись с огнем в хозяйственной постройке.

Пятого апреля в 18 часов 15 минут на пульт службы спасения поступило сообщение, что в Олонце на пер. Карла-Либкнехта, д. 6, произошел пожар. Об этом информирует паблик олонецких спасателей.

На месте горели хозяйственные постройки. Для ликвидации пожара привлекались пожарные из Олонца и поселка Ильинский. Погибших и травмированных нет.